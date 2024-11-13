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Повисло 800 млн руб. долгов: арбитраж завершил банкротство банка "Приоритет"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области 11 ноября вынес решение завершить конкурсное производство в банке "Приоритет".

Фото: Архив «ВН»

Напомним, самарский банк "Приоритет" лишился лицензии в конце сентября 2014 года. В том же году он был признан банкротом. Этому предшествовал внутренний конфликт: топ-менеджмент "Приоритета" отказался подчиняться решениям собрания акционеров и совета директоров кредитной организации, приведшим к отставке председателя правления.

Согласно отчету Агентства по страхованию вкладов, страховые выплаты вкладчикам составили 236 млн рублей. Они закрыты на 96,49% - осталось выплатить 8,6 млн рублей. Кредиторам выплачено 807 млн руб., при общем объеме требований в 1,6 млрд рублей. Расходы на конкурсное производство составили 237 млн рублей.

Сейчас продолжается процедура банкротства экс-руководителя и акционера "Приоритета" Дениса Машкова. Банк включился в банкротство бывшего банкира с суммой 601,6 млн рублей.

В 2015 и 2018 г. по фактам причинения "Приоритету" имущественного вреда и его преднамеренного банкротства были возбуждены уголовные дела, впоследствии их соединили в одно производство. В марте 2024 г. по этому делу предварительное следствие прекратили. В 2023 г. возбудили еще одно уголовное дело по факту имущественного вреда под видом выдачи кредита физическому лицу. Предварительное следствие по нему неоднократно продлевалось, результата до сих пор нет.

В 2024 г. АСВ неоднократно настаивало на продлении процедуры банкротства "Приоритета" с целью привлечения к ответственности бывших руководителей и собственников банка. В частности, предполагалось, что будут поданы гражданские иски в рамках уголовных дел.

Вынося в июне 2024 г. на обсуждение вопрос о завершении конкурсного производства, судья резюмировала, что надежда взыскать средства в рамках уголовного преследования оставалась единственной причиной, по которой банкротство "Приоритета" продолжалось. При этом расчеты с кредиторами давно завершились, в конкурсной массе ничего не осталось, расходы на процедуру банкротства увеличиваются, а уголовные дела прекращены.

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