Повисло 800 млн руб. долгов: арбитраж завершил банкротство банка "Приоритет"

Арбитражный суд Самарской области 11 ноября вынес решение завершить конкурсное производство в банке "Приоритет".
Напомним, самарский банк "Приоритет" лишился лицензии в конце сентября 2014 года. В том же году он был признан банкротом. Этому предшествовал внутренний конфликт: топ-менеджмент "Приоритета" отказался подчиняться решениям собрания акционеров и совета директоров кредитной организации, приведшим к отставке председателя правления.
Согласно отчету Агентства по страхованию вкладов, страховые выплаты вкладчикам составили 236 млн рублей. Они закрыты на 96,49% - осталось выплатить 8,6 млн рублей. Кредиторам выплачено 807 млн руб., при общем объеме требований в 1,6 млрд рублей. Расходы на конкурсное производство составили 237 млн рублей.
Сейчас продолжается процедура банкротства экс-руководителя и акционера "Приоритета" Дениса Машкова. Банк включился в банкротство бывшего банкира с суммой 601,6 млн рублей.
В 2015 и 2018 г. по фактам причинения "Приоритету" имущественного вреда и его преднамеренного банкротства были возбуждены уголовные дела, впоследствии их соединили в одно производство. В марте 2024 г. по этому делу предварительное следствие прекратили. В 2023 г. возбудили еще одно уголовное дело по факту имущественного вреда под видом выдачи кредита физическому лицу. Предварительное следствие по нему неоднократно продлевалось, результата до сих пор нет.
В 2024 г. АСВ неоднократно настаивало на продлении процедуры банкротства "Приоритета" с целью привлечения к ответственности бывших руководителей и собственников банка. В частности, предполагалось, что будут поданы гражданские иски в рамках уголовных дел.
Вынося в июне 2024 г. на обсуждение вопрос о завершении конкурсного производства, судья резюмировала, что надежда взыскать средства в рамках уголовного преследования оставалась единственной причиной, по которой банкротство "Приоритета" продолжалось. При этом расчеты с кредиторами давно завершились, в конкурсной массе ничего не осталось, расходы на процедуру банкротства увеличиваются, а уголовные дела прекращены.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.