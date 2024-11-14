Развитием молодежи в "Крыльях Советов" может заняться Михаил Крамер

В ближайшее время одну из позиций в руководящем составе "Крыльев Советов" может занять Михаил Крамер, сообщает sport-express.ru. По данным издания, с высокой долей вероятности он возглавит направление развития молодежного футбола.

39-летний уже работал в "Крыльях Советов" в 2022-23 гг. на спортивном направлении. В клуб он приходил из московского "Динамо", где работал скаутом и координировал молодежный футбол. В 2023 г. он вернулся в "Динамо".

Ранее "Самарское обозрение" сообщило, что свой пост покидает директор Академии футбола "Крылья Советов" Сергей Марушко. Он возглавлял Академию с момента ее основания в 2020 году. В пятницу, 15 ноября, ожидается заседание совета директоров ПФК "Крылья Советов", на котором будет назначен новый руководитель академии.