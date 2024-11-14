16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Развитием молодежи в "Крыльях Советов" может заняться Михаил Крамер Защитник "Акрона" Дмитрий Пестряков сыграет в Парагвае Иван Бобер вызван в юношескую сборную России U-18 "Спартак" разгромил тольяттинский "Акрон" — 4:0 "Крылья Советов" уступили ЦСКА - 1:2

Футбол Спорт

Развитием молодежи в "Крыльях Советов" может заняться Михаил Крамер

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшее время одну из позиций в руководящем составе "Крыльев Советов" может занять Михаил Крамер, сообщает sport-express.ru. По данным издания, с  высокой долей вероятности он возглавит направление развития молодежного футбола.

39-летний уже работал в "Крыльях Советов" в 2022-23 гг. на спортивном направлении. В клуб он приходил из московского "Динамо", где работал скаутом и координировал молодежный футбол. В 2023 г. он вернулся в "Динамо".

Ранее "Самарское обозрение" сообщило, что свой пост покидает директор Академии футбола "Крылья Советов" Сергей Марушко. Он возглавлял Академию с момента ее основания в 2020 году. В пятницу, 15 ноября, ожидается заседание совета директоров ПФК "Крылья Советов", на котором будет назначен новый руководитель академии.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1