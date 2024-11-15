Мошенники выманили у тольяттинца миллион рублей под видом инвестиций

В Тольятти 55-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее мужчине в мессенджере написал неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционного отдела банка. Он предложил тольяттинцу быстро заработать на инвестициях. Потерпевший согласился и внес деньги. Когда же он захотел вывести их, его попросили внести дополнительные средства для проведения операции. В итоге тольяттинец отправил злоумышленникам больше 1 млн руб., часть из которых он ранее взял в кредит. Получить эти деньги обратно он уже не смог.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек