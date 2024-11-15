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Преступления Происшествия

Мошенники выманили у тольяттинца миллион рублей под видом инвестиций

ТОЛЬЯТТИ. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 55-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее мужчине в мессенджере написал неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционного отдела банка. Он предложил тольяттинцу быстро заработать на инвестициях. Потерпевший согласился и внес деньги. Когда же он захотел вывести их, его попросили внести дополнительные средства для проведения операции. В итоге тольяттинец отправил злоумышленникам больше 1 млн руб., часть из которых он ранее взял в кредит. Получить эти деньги обратно он уже не смог.

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