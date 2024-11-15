Тольяттинца осудили за мошенничество со взяткой за прекращение сноса и поджогов киосков

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Тольятти Сергею Кулакову. Его обвиняли в мошенничестве.

Как следует из опубликованного решения суда, на Кулакова пожаловались двое местных бизнесменов. Последние сдавали торговые объекты в аренду. На эти объекты стали приходить проверяющие и оставлять повестки о вызове на заседания административной комиссии.

"Потерпевший № 1 знаком с сотрудником земельного контроля, который периодические просил передать деньги в качестве незаконного вознаграждения за их спокойную предпринимательскую деятельность, но при встречах все решалось без передачи денег", — следует из показаний в материалах суда.

Дальше бизнесмен встретился со знакомым Кулаковым и тот пояснил, что бизнес-партнеры должны передать 1,2 млн руб., чтобы не было проблем с администрацией. Позже Кулаков сообщил, что один из торговых объектов планируют демонтировать, но он якобы готов передать 300 тыс. руб. сотрудникам администрации, чтоб объект не сносили. Бизнесмен отдал деньги. Передал ли их кому-то Кулаков, потерпевшие не знают, но объект все же начали демонтировать. Кулаков заявил, что произошла непредвиденная ситуация, поэтому он эти 300 тыс. вычтет из долга в 1,2 млн рублей. При этом бизнесмены говорят, что не имели долговых обязательств.

"Далее одному из потерпевших в мессенджере от Кулакова пришло сообщение с изображением листа бумаги, на котором имелись рукописные записи с указанием их торговых объектов, после чего они заблокировали контакт Кулакова С. В. А позже были совершены поджоги их торговых объектов, которые ранее указал в сообщении Кулаков, поэтому они подумали, что поджоги организовал он", — следует из материалов суда.

Дальше Кулаков предложил бизнесменам посодействовать в прекращении поджогов и сносов киосков, но уже за общую сумму в 1,5 млн рублей.

"Из слов Кулакова следовало, что если они не согласятся на эти условия, то поджоги и административные мероприятия продолжатся, поэтому вынужденно согласились на требования осужденного", — значится в показаниях потерпевших в материалах суда.

В итоге бизнесмены обратились в полицию. Там потерпевшим выдали спецсредства для записи разговора. При встрече Кулаков сказал положить деньги в багажник автомобиля. После этого подозреваемого задержали. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима. Апелляционную жалобу Кулакова оставили без удовлетворения.