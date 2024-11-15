В Тольятти следователи установили личности подозреваемых в разбое девятилетней давности

В Самарской области следователи установили личности подозреваемых в преступлении, произошедшем девять лет назад. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в январе 2015 г. в Тольятти группа мужчин напала на местного жителя во дворе дома. Потерпевшего избили и забрали у него 85 тыс. рублей. При этом еще один подельник ждал нападавших в машине и потом увез.

Преступление долго оставалось нераскрытым. Теперь же новые технологии позволили следователям найти нападавших, в том числе на территории Крыма.

Двоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью"), еще один подозреваемый объявлен в розыск.