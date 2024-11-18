Сергей Марушко покинул пост директора академии "Крылья Советов"

Сергей Марушко покидает пост руководителя Академии "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта, передает пресс-служба самарского футбольного клуба. Он возглавлял Академию с 2020 года.

"Сергей Васильевич — заслуженный ветеран "Крыльев Советов", он выступал за нашу команду с 1986 по 1994 год, сыграл за это время 228 матчей и забил 22 гола. По завершении карьеры игрока стал футбольным арбитром, также работал спортивным директором "Крыльев" в 2010-2011 годах, на данный момент возглавляет Фонд поддержки и развития футбола Самарской области и городскую федерацию футбола", - отметили в ФК "Крылья Советов".