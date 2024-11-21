"Бей, беги, замри?": в Самаре пройдет онлайн конференция по стратегиям инвестиций в недвижимость

Сочетание изменений спроса на недвижимость и эмоциональных реакций инвесторов на стрессовые ситуации запускают интересные тренды на рынке недвижимости. Обсудить это с ведущими федеральными и региональными экспертами приглашают всех желающих 26 ноября на онлайн-конференции "Бей, беги, замри? Живые стратегии инвестиций в недвижимость".

Участники мероприятия получат возможность узнать о том, как изменился спрос на недвижимость в регионах и какие перспективы это открывает для инвесторов, послушать выступления экспертов, которые поделятся своими инсайтами и стратегиями работы в условиях неопределенности, а также задать вопросы и обсудить идеи с коллегами и профессионалами отрасли.

Стратегия в психологии "бей, беги, замри" и динамика рынка инвестиций в недвижимость имеют много общего, особенно в контексте изменений, происходящих в последнее время. Одни начали резко искать новые возможности для инвестиций, новые недооцененные ниши недвижимости (реакция "бей"). Другие, выбрали вариант не рисковать и продать свои активы (реакция "беги") или же замереть на месте, откладывая решения до "лучших времен". (реакция "замри").

Организаторы уверены, что это событие станет отличной возможностью для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и поиска новых инвестиционных возможностей. Участие в конференции бесплатное.

Как стать участником конференции:

1. Зарегистрироваться по ссылке, заполнить всю форму с обратной связью:

2. За 1 час до начала конференции на вашу электронную почту придет ссылка онлайн конференции.

3. Пройти по ссылке и принять участие.

Подробная программа мероприятия и информация о спикерах доступна на странице конференции.