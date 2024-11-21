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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"Бей, беги, замри?": в Самаре пройдет онлайн конференция по стратегиям инвестиций в недвижимость

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сочетание изменений спроса на недвижимость и эмоциональных реакций инвесторов на стрессовые ситуации запускают интересные тренды на рынке недвижимости. Обсудить это с ведущими федеральными и региональными экспертами приглашают всех желающих 26 ноября на онлайн-конференции "Бей, беги, замри? Живые стратегии инвестиций в недвижимость".

Фото: предоставлено "Альянс-Менеджмент"

Участники мероприятия получат возможность узнать о том, как изменился спрос на недвижимость в регионах и какие перспективы это открывает для инвесторов, послушать выступления экспертов, которые поделятся своими инсайтами и стратегиями работы в условиях неопределенности, а также задать вопросы и обсудить идеи с коллегами и профессионалами отрасли.

Спикеры конференции:

  • Представители группы компаний Key Capital
  • Анна Павкина, директор Туристского информационного центра (ТИЦ) Самарской области
  • Мария Иванова, коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент"
  • Кристина Фролова, эксперт по недвижимости Matveev Apartments
  • Игорь Фоминов, инвестор и руководитель юридической компании Sparta Consulting, основатель сервиса коллективных инвестиций "Просто к росту"

Стратегия в психологии "бей, беги, замри" и динамика рынка инвестиций в недвижимость имеют много общего, особенно в контексте изменений, происходящих в последнее время. Одни начали резко искать новые возможности для инвестиций, новые недооцененные ниши недвижимости (реакция "бей"). Другие, выбрали вариант не рисковать и продать свои активы (реакция "беги") или же замереть на месте, откладывая решения до "лучших времен". (реакция "замри").

Организаторы уверены, что это событие станет отличной возможностью для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и поиска новых инвестиционных возможностей. Участие в конференции бесплатное.

Конференция пройдет 26 ноября 2024 года в 12:00 (онлайн). Время местное (Самара).

Как стать участником конференции:

1. Зарегистрироваться по ссылке, заполнить всю форму с обратной связью:

2. За 1 час до начала конференции на вашу электронную почту придет ссылка онлайн конференции.

3. Пройти по ссылке и принять участие.

Подробная программа мероприятия и информация о спикерах доступна на странице конференции.

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ИНН 6316266008

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Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

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