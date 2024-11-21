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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали двух парней с оптовой партией героина

СЫЗРАНЬ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Транспортные полицейские задержали в Сызрани двух тольяттинцев 19 и 20 лет с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

По версии следствия, парни получали информацию о координатах тайников и забрали из них партию расфасованных наркотиков, которые надлежало разложить по "закладкам" в Сызрани.

У подозреваемых изъяли 58 свертков с 30 г героина. Также правоохранители выяснили местонаждение уже сделанных "закладок".

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