В Сызрани задержали двух парней с оптовой партией героина

Транспортные полицейские задержали в Сызрани двух тольяттинцев 19 и 20 лет с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
По версии следствия, парни получали информацию о координатах тайников и забрали из них партию расфасованных наркотиков, которые надлежало разложить по "закладкам" в Сызрани.
У подозреваемых изъяли 58 свертков с 30 г героина. Также правоохранители выяснили местонаждение уже сделанных "закладок".
Возбуждено уголовное дело, молодых людей отправили под стражу.
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Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...