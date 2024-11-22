В Самаре у застройщика ЖК "Космолет" нашли нарушения

ООО "Кольцо" допустило нарушения при строительстве ЖК "Космолет" на ул. Антонова-Овсеенко в Самаре. Об этом стало известно из решения Арбитражного суда Самарской области по иску Государственной инспекции строительного надзора.

Из материалов дела следует, что в мае 2024 г. инспекция провела внеплановую проверку на объекте. Было выявлено четыре нарушения. Так, в лестничных узлах всех трех секций ЖК застройщиком применены сборные лестничные марши, вместо предусмотренных проектом монолитных железобетонных. На этажных перекрытиях по периметру зданий до начала производства работ по кладке наружных стен не были установлены ограждения. Кроме того, при въезде на строительную площадку не установлена мойка колес. Также застройщик не представил инспекторам полную документацию на предъявленные к проверке работы.

По итогам проверки "Кольцу" было выдано предписание с требованием устранить нарушения до 1 августа. Однако проверка, проведенная в августе, показала, что компания устранила лишь одно нарушение — установила ограждения.

Госстройнадзор обратился в арбитражный суд с требованием привлечь "Кольцо" к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания. Суд иск удовлетворил, наложив на компанию штраф в 50 тыс. рублей.

Примечательно, что представитель застройщика заявлял ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты штрафа на срок до шести месяцев с учетом тяжелого материального положения. Однако суд навстречу ему не пошел.

Напомним, строительство ЖК "Космолет", состоящего из трех секций по 32 этажа каждая, началось во второй половине 2018 года. Первоначально разрешение на строительство выдавалось до 30 октября 2021 года. Однако застройщик столкнулся с финансовыми проблемами. Стройка попала в федеральный реестр проблемных объектов. В 2023 г. сообщалось, что достроить ЖК планируется в конце 2024 года. По данным портала наш.дом.рф, объект должен быть сдан в IV квартале 2025 года.