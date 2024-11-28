Совет федерации одобрил федеральный бюджет

На пленарном заседании Совета федерации сенаторы одобрили проект федерального бюджета на ближайшие три года. По словам главы минфина Антона Силуанова, к окончательному рассмотрению в документ внесли больше тысячи поправок, почти 900 из которых были одобрены. Председатель Верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что в бюджете в полном объеме предусмотрены средства на развитие, исполнение социальных гарантий перед населением.

Министр финансов России Антон Силуанов в своем выступлении на пленарном заседании отметил, что трехлетний бюджет — первый этап реализации тех задач, которые поставил президент страны на шестилетний период: "Это первая часть того финансового плана, реализация которого поставлена в послании главы государства Федеральному собранию".

Он сообщил, что при рассмотрении документа в Государственной Думе во втором чтении принято около 900 поправок, с учетом перераспределения сумма составила примерно 8 триллионов рублей.

"Эти деньги перераспределены на те приоритеты, которые были определены здесь при подготовке концепции закона, с учетом поправок сенаторов. При этом большинство поправок было учтено", - сказал он.

Среди сенаторских поправок — увеличение ассигнований на развитие региональных автомобильных дорог общего пользования, комплексное развитие сельских территорий, создание сети центров испытаний в области развития технологий беспилотных авиационных систем, оснащение и капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Антон Силуанов подчеркнул, что ко второму чтению был предметно отработан вопрос распределения межбюджетных трансфертов по субъектам РФ: "Правительство внесло бюджет с объемами ресурсов по поддержке регионов и ко второму чтению они с учетом рассмотрения на трехсторонней комиссии были распределены".

Глава Совета федерации подчеркнула, что бюджет сбалансирован в рамках имеющихся возможностей и сегодняшних реалий. В полном объеме предусмотрены средства на развитие, исполнение социальных гарантий перед населением, на цели безопасности, поддержку участников СВО и членов их семей.

"Сегодня главная задача министерства экономического развития, министерства финансов и субъектов федерации — постоянно мониторить, как идет развитие ситуации с тем, чтобы в полном объеме исполнить доходную часть бюджета", — сказала Валентина Матвиенко.

Министр также ответил на вопросы парламентариев. Сенатор от Самарской области Андрей Кислов попросил уточнить, есть ли возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов и будет ли проводиться анализ влияния такого перераспределения и перенос сроков реализации отдельных мероприятий по одному нацпроекту на достижение целей, показателей и результатов других.

Антон Силуанов отметил, что в ходе реализации нацпроектов зачастую действительно меняются объемы и, соответственно, показатели: "То есть если с одного нацпроекта перераспределяются деньги на другой нацпроект, то, соответственно, показатели должны меняться. Мы за этим четко следим, с тем чтобы в конечном счете такие изменения не привели к тому, что мы потеряем ориентир тех задач, которые поставил президент".

Министр подчеркнул, что ни в коем случае показатели национальных целей или ключевые показатели реализации нацпроектов не должны меняться.

"Но целеполагание, которое обозначено в послании Президента, конечно, не подлежит изменению и будет выполнено. Поэтому ответ на ваш вопрос, если перераспределяются с одного нацпроекта деньги на другой, будут ли меняться показатели, — будут меняться", — отметил Антон Силуанов.

По результатам обсуждения Совет федерации одобрил Федеральный закон.