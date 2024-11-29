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В Тольятти открывается выставка памяти альпиниста Ивана Душарина

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 ноября, в Тольятти состоится открытие выставки, посвященной памяти тольяттинского альпиниста Ивана Душарина.

Сбор друзей Ивана Трофимовича, его соратников, любителей туризма и альпинизма — в 12:30 во Дворце спорта " Волгарь".

В программе открытия запланирован просмотр фильма о Душарине, а также дружеское общение и фуршет. В 13:00 состоится торжественное открытие.

Вход свободный.

Душарин руководил первой российской экспедицией на Эверест в 1992 году. В общей сложности Иван Трофимович покорил 300 горных пиков в разных уголках планеты. Среди них были и вершины выше 8000 метров: Нангапарбат (8125 метров), Чо-Ойю (8201 метр). Он трижды поднялся на Эверест (8848 метров) и дошел до высоты 8000 метров на К2 (Чогори, 8611 метров).

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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