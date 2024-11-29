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ЖКХ и благоустройство Общество

До 31 декабря клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" могут принять участие в новогодней акции

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" сообщил, что до 31 декабря 2024 года у жителей региона есть возможность списать имеющиеся пени и получить кешбэк 1000 рублей. Для этого достаточно принять участие в традиционной акции "В Новый год — без долгов!"

Напомним, что в числе обязательных условий — отсутствие задолженности за энергоресурсы; оплата ноябрьского начисления за отопление и горячее водоснабжение (плюс холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти); внесение рекомендуемого платежа за декабрь.

Всем участникам акции "В Новый год — без долгов!" будут списаны пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. Кроме того, победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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