В Самаре у водителя, дважды отказавшегося от медицинского освидетельствования, конфисковали автомобиль

В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медицинского освидетельствования, конфискован автомобиль, сообщает региональное ГУ МВД.

В ночное время во время несения службы в Кировском районе Самары для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ 21099. Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя, не имеющего водительского удостоверения, явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но мужчина отказался. Для дальнейшего разбирательства безработного ранее судимого за грубое нарушение ПДД РФ самарца доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что ранее приговором Мелекесского районного суда Ульяновской области задержанный признан виновным в грубом нарушении ПДД РФ и подвергнут наказанию в виде обязательных работ сроком 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 11 месяцев. Однако, правонарушитель вновь сел за руль пьяным.

Возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ, уголовное дело отделом дознания Отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре расследовано и направлено в суд.

Арест, наложенный на автомобиль, в ходе дознания для обеспечения исполнения приговора, нарушитель ПДД РФ не обжаловал, право собственности на транспортное средство и факт использования им не оспаривался.

Кировский районный суд Самары определил водителю наказание в виде принудительных работ на срок один год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Кроме того, преступник лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5,5 лет. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.