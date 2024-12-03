Запущена новая программа льготного автолизинга для физлиц

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе–октябре 2024 года в России было выдано автокредитов на сумму 2 018,5 млрд руб. или на 79,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе–октябре 2023 года — 1 122,9 млрд руб.).

Как отмечают в НБКИ, столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году. Кроме того, по оценкам участников рынка, сказалось возобновление работы программы льготных автокредитов и льготного лизинга в сентябре этого года. И если в начале этого года рост был наиболее ощутимым, то после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании было отмечено снижение темпов в этом сегменте. Как отмечают НБКИ во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики.

Как отмечает директор по развитию бизнеса компании "Гринфинанс" Юлия Михеева, в число закредитованных наиболее часто попадают социально незащищенные категории граждан, которые, казалось бы, могли рассчитывать на участие в программах с господдержкой. Получается, что с одной стороны, государство делает все для возобновления работы таких программ, а с другой стороны ЦБ вынуждает ужесточать требования, предъявляемые к заемщикам.

"Программы льготных автокредитов и автолизинга возобновили свою работу в сентябре этого года, после их дофинансирования из бюджета в общей сложности на 14,5 млрд рублей. После этого мы отметили, что к нам стали обращаться граждане, которые вроде как и могут рассчитывать на льготный автокредит, однако в условиях когда уже имеют несколько открытых кредитов, получить заемные средства по таким программам не могут", — говорит Юлия Михеева.

По ее словам, проанализировав сложившеюся ситуацию, компания решила запустить свою программу льготного автолизинга для физлиц, направленную на поддержку многодетных семей, матерей-одиночек, работников государственных и муниципальных учреждений, а также для бойцов специальной военной операции: "Поскольку лизинговые компании априорно более лояльны к оценке своих клиентов, мы поняли, что можем охватить тех, кому было отказано в финансировании по государственной программе. Мы уверены, что эта инициатива поможет многим людям улучшить их жизненные условия и создать стабильную основу для будущего. Мы в компании всегда придерживаемся принципов социально ответственного бизнеса, стремясь поддержать тех, кто нуждается в этом больше всего. Мы понимаем, что в условиях экономической нестабильности, роста ключевой ставки, индексации утильсбора, многие люди сталкиваются с финансовыми трудностями, и именно поэтому мы решили запустить свою программу льготного автолизинга".