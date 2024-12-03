Геннадий Говорков: "Главное, чтобы бюджетные деньги дошли до людей"

В центре внимания депутатов Самарской губернской думы — работа над проектом бюджета Самарской области на ближайшую трехлетку.

На заседание парламентского комитета по местному самоуправлению под председательством Геннадия Говоркова была заслушана информация о том, на какую финансовую поддержку из региональной казны смогут рассчитывать муниципальные образования Самарской области в 2025–2027 годах.

Врио заместителя министра управления финансами региона Елена Зябкина доложила парламентариям, что в проекте бюджета совокупный объем межбюджетных трансфертов на предстоящие три года составляет 155,9 млрд рублей. Из них 60,3 млрд рублей на 2025 год. Это больше первоначального уровня текущего года на 22,8 млрд рублей или на 69,9%.

Учитывая, что указанные объемы межбюджетных трансфертов пока не учитывают ассигнования из федерального бюджета, итоговые суммы на поддержку муниципальных образований будут еще увеличиваться.

В качестве нецелевой поддержки местным бюджетам будут предоставляться дотации — на 2025 год на эти цели заложено 3,2 млрд рублей, что позволит сократить разрыв между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями: для городских округов с 65,8% до 15,3%, для муниципальных районов с 122,1% до 20,4%.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на следующий год предусмотрены в объеме 4,5 млрд рублей. Совокупный объем дотаций на 2025 год по сравнению с первоначальным распределением увеличен на 580 млн рублей.

Также в целях дополнительной финансовой поддержки муниципалитетов Самарской области в проекте регионального бюджета на 2025–2027 годы предусмотрены иные дотации стимулирующего характера в сумме 498 млн рублей ежегодно.

Кроме того, в составе источника финансирования дефицита бюджета предусмотрено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в размере 732,3 млн рублей, что на 250 млн рублей (в 1,5 раза) больше первоначального уровня.

По словам Зябкиной, ключевые приоритеты при реализации межбюджетных отношений — это безусловное выполнение обязательств местных бюджетов по заработной плате и социальным расходам; обеспечение своевременности исполнения расходных обязательств местных бюджетов; повышение качества планирования и сдерживания приоритетных расходов; сдерживание роста уровня муниципального долга.

"Очень важно не только принять главный финансовый документ области. Важно реализовать все те задачи, которые поставили перед нами жители региона. Самое главное, чтобы каждый бюджетный рубль дошел до людей, проживающих в Самарской области", — обозначил позицию депутатов председатель комитета Думы по местному самоуправлению Геннадий Говорков.

Напомним, что в Самарской губернской думе идет активная работа над проектом областного бюджета на 2025–2027 годы. Проект принят в первом чтении. Депутатские фракции прорабатывают и предлагают свои поправки, предусматривающие увеличение финансирования на приоритетные направления.