Самарец потерял бдительность и обогатил телефонных мошенников на 1 млн рублей

В Самаре местный 27-летний водитель обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее самарцу поступил звонок от неизвестного, который представился оператором одной из телефонных компаний. Он сообщил, что у мужчины истекает срок использования договора на номер телефона и необходимо продлить пользовательское соглашение.

Учитывая, что на сим-карте телефона хранилось много необходимой информации, мужчина согласился продлить договор и продиктовал неизвестному код, пришедший ему на телефон. В результате у потерпевшего со счета было списано более 1 000 000р. Самарец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.