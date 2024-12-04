Самарец потерял бдительность и обогатил телефонных мошенников на 1 млн рублей

В Самаре местный 27-летний водитель обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее самарцу поступил звонок от неизвестного, который представился оператором одной из телефонных компаний. Он сообщил, что у мужчины истекает срок использования договора на номер телефона и необходимо продлить пользовательское соглашение.
Учитывая, что на сим-карте телефона хранилось много необходимой информации, мужчина согласился продлить договор и продиктовал неизвестному код, пришедший ему на телефон. В результате у потерпевшего со счета было списано более 1 000 000р. Самарец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...