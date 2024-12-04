Жители Самары приобретают автомобили в среднем два раза

Более половины жителей Самары (58%), владеют личным автомобилем. Среди них 29% имеют в собственности свой первый автомобиль, 36% — второй, а 26% — уже третий по счету. Цифры предоставили эксперты Авито Рекламы и Авито Авто, которые провели опрос 10 000 жителей России.

Ключевым фактором при выборе автомобиля для жителей Самары остается стоимость (76%), а одними из основных каналов для получения информации — рекомендации знакомых (47%) и реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (16%).

Свой первый автомобиль россияне приобретают в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (36% и 37% опрошенных соответственно), а 4% получили личное транспортное средство в подарок. Реже всего первый автомобиль покупают в возрасте 55–64 лет (1%).

Чаще всего жители Самары совершают покупки в дилерских центрах (55%) и на специализированных онлайн-площадках (23%). Сайтам объявлений в целом по стране больше всего доверяют люди в возрасте от 18 до 24 лет (56%) и от 25 до 34 лет (45%). Респонденты старше 65 лет чаще других (54%) прибегают к услугам дилерских центров. Треть опрошенных (31%) покупала автомобиль у друзей или родственников.

Где вы нашли автомобиль, который покупали в последний раз?

Категория Доля респондентов, % В дилерском центре 55% Другие специализированные сайты 23% По знакомству у родственников / друзей, сразу с рук 22%

В первую очередь покупатели ориентируются на стоимость транспортного средства: этот фактор является решающим для 76% респондентов. На втором месте оказалась комплектация машины (60%), а замыкает тройку важных критериев пробег, который важен для 45% покупателей.

На какие параметры вы обращали внимание при покупке автомобиля?

Категория Доля респондентов, % Стоимость 76% Комплектация 60% Пробег 45% Страна производства 41% Безопасность 34% Количество владельцев 31% Экстерьер (цвет, обвесы, диски и т. п.) 29% Интерьер (материал и цвет отделки салона, эргономичность управления мультимедиа и т. п.) 26% Потенциальная стоимость обслуживания 23% Новизна модели 22% Отзывы в интернете 14%

Большинство жителей Самары (43%) выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей. По сравнению с другими городами-миллионниками такие автомобили чаще приобретают в Краснодаре (73%). 38% жителей Самары готовы купить автомобиль стоимостью от 1 до 2 млн рублей, 11% респондентов отдают предпочтение автомобилям дороже 2 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля, который жители Самары приобрели в последний раз, составила около 1 364 068 рублей.

По какой стоимости вы приобретали автомобиль в последний раз?

Категория Доля респондентов, % До 1 млн руб. 43% 1 000 001 — 2 000 000 руб. 38% 2 000 001 — 3 000 000 руб. 11% 3 000 001 — 4 000 000 руб. 2% Более 4 000 000 руб. 5%

47% жителей Самары заявили, что совершили покупку благодаря рекомендациям родственников. Реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах помогла 16% респондентов из Самары.

"Автомобильная индустрия трансформировалась: одни компании ушли, другие, наоборот, осваиваются на российском рынке. В этих условиях растет роль инструментов для повышения узнаваемости брендов, которые не так давно зашли в локальную отрасль. Увеличивать знание о новых автомобилях и привлекать внимание потенциальных покупателей помогают медийные форматы рекламы на площадках электронной коммерции. Аудитория приходит на эти платформы, чтобы совершить сделку, поэтому она максимально близка к покупке. Это, в свою очередь, делает продвижение здесь эффективным", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Информация из какого канала помогла вам совершить покупку последнего автомобиля?

Категория Доля респондентов, % Рекомендации родственников, коллег и друзей 47% Реклама в поисковых сервисах 18% Реклама на маркетплейсах и сайтах с объявлениями 16% Реклама на ТВ 16% Реклама в соцсетях 15% Наружная реклама 2%

"Как показало исследование, россияне активно полагаются на рекомендации друзей и родственников при выборе автомобиля. Однако профессиональная экспертиза в этом вопросе не менее важна — на нашей платформе одновременно размещается более 1 миллиона объявлений о продаже легковых авто, и помощь специалиста может значительно облегчить процесс выбора. Подобрать автомобиль, который удовлетворит индивидуальные потребности и будет соответствовать ожиданиям владельца по цене и качеству, могут помочь квалифицированные менеджеры сервиса Селект от Авито Авто. К тому же в Селекте представлены автомобили от проверенных дилеров, что делает процесс выбора и покупки еще более удобным и прозрачным", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.