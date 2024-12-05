Нефтехимики Новокуйбышевска отметили День волонтёра добрыми делами

Волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании провели в 2024 году 26 экологических и социально-гуманитарных акций.

Международный день волонтера отмечается по всему миру пятого декабря, сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании по традиции подводят итоги добровольческой деятельности. Волонтерскому движению на предприятии уже много лет — нефтехимики знают, что один в поле не воин и добрые дела с единомышленниками вершить сподручнее.

И таких дел в рамках корпоративной волонтерской программы "Платформа добрых дел" НК "Роснефть" в 2024 году было сделано немало. Заводчане помогали детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заботились о природе, сдавали кровь — словом, старались быть полезными здесь и сейчас.

Более 800 сотрудников предприятия присоединились к всероссийским экологическим акциям: провели городские и заводские субботники, мероприятия по высадке деревьев и цветов. По итогу было высажено более 100 саженцев хвойных и лиственных деревьев, более десяти тысяч цветов, приведено в порядок более 35 Га городских и заводских территорий, собрано и вывезено более 30 тонн мусора.

Среди экологических мероприятий особое место занимают экологические забеги. К этому международному волонтерскому движению, участники которого совмещают бег трусцой со сбором мусора, нефтехимики присоединились с 2022 года. Только в этом году волонтерами с прибрежной территории озера Березовое в Чапаевске было собрано 930 кг мусора. Всего за время проведения таких забегов очищено шесть километров береговых территорий, собрано и отправлено на переработку более 2000 килограммов разных бытовых отходов.

Отдельное направление работы — помощь в уборке приютов для бездомных животных. Вместе со своими детьми заводчане наводят порядок в вольерах и на близлежащей территории, ремонтируют будки и выгуливают собак. В приюты Чапаевска и Новокуйбышевска передано уже более 300 кг кормов, круп и необходимых вещей.

Особое внимание на предприятии уделяется формированию экологической культуры. В этом году сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании впервые стали участниками Всероссийской акции "Сдай макулатуру-спаси дерево", в рамках которой собрали и сдали на переработку 450 кг макулатуры. С 2022 года на предприятии реализуется эколого-благотворительный проект "Крышки-сдавайтесь!". В рамках него волонтеры-нефтехимики и члены их семей отправили на переработку более 580 кг пластиковых крышек.

Десятки заводчан начиная с 2016-го на постоянной основе сдают кровь в рамках акции "Я — донор". Каждым из них движет стремление помочь, спасти чьи-то жизни и здоровье. По итогам акции 2024 года нефтехимики пополнили банк крови Самарской области на 88 литров крови, за восемь лет — сдано уже более 500 литров крови!

За всеми этими достижениями, безусловно, стоят люди, готовые помогать и делать это безвозмездно, по велению сердца. Многие из добровольцев удостаиваются наград от руководства города и предприятия. Так, представитель предприятия Олеся Липатникова, которая активно ведет волонтерскую деятельность с командой единомышленников, в этом году была выдвинута на областную общественную акцию "Народное признание" в номинации "Мы Вместе", а в День народного единства она была награждена благодарственным письмом от главы города за добровольчество.