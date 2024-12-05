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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"СамараНИПИнефть" создаёт достойные условия труда

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Научный институт стал одним из победителей Всероссийского конкурса "Лидер нефтяной и газовой отраслей промышленности Российской Федерации в системе социального партнерства".

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

"СамараНИПИнефть" придерживается принципов высокой социальной ответственности. Институт предоставляет обширный перечень льгот и гарантий не только для сотрудников, но и для членов их семей.

Среди мер поддержки: добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление, поддержка материнства и детства, организация бесплатных занятий спортом, льготное ипотечное кредитование, а также корпоративная пенсионная программа.

"Мы стараемся создать в нашем коллективе максимально комфортные и благоприятные условия труда для своих сотрудников, — отмечает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Людмила Валиулина. — При необходимости подходим адресно к каждому конкретному вопросу от работника, стараемся вникнуть в проблему, помочь словом и делом. Особое внимание уделяем поддержке семей с детьми".

Всего победителями конкурса на звание "Лидер нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности в системе социального партнерства" стали 28 предприятий "Роснефти". В этом году он проводился впервые и организован в развитие инициативы Президента Российской Федерации по учреждению премии для наиболее ответственных отечественных компаний.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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