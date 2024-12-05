"СамараНИПИнефть" создаёт достойные условия труда

Научный институт стал одним из победителей Всероссийского конкурса "Лидер нефтяной и газовой отраслей промышленности Российской Федерации в системе социального партнерства".

"СамараНИПИнефть" придерживается принципов высокой социальной ответственности. Институт предоставляет обширный перечень льгот и гарантий не только для сотрудников, но и для членов их семей.

Среди мер поддержки: добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление, поддержка материнства и детства, организация бесплатных занятий спортом, льготное ипотечное кредитование, а также корпоративная пенсионная программа.

"Мы стараемся создать в нашем коллективе максимально комфортные и благоприятные условия труда для своих сотрудников, — отмечает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Людмила Валиулина. — При необходимости подходим адресно к каждому конкретному вопросу от работника, стараемся вникнуть в проблему, помочь словом и делом. Особое внимание уделяем поддержке семей с детьми".

Всего победителями конкурса на звание "Лидер нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности в системе социального партнерства" стали 28 предприятий "Роснефти". В этом году он проводился впервые и организован в развитие инициативы Президента Российской Федерации по учреждению премии для наиболее ответственных отечественных компаний.