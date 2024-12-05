"СамараНИПИнефть" создаёт достойные условия труда

Научный институт стал одним из победителей Всероссийского конкурса "Лидер нефтяной и газовой отраслей промышленности Российской Федерации в системе социального партнерства".
"СамараНИПИнефть" придерживается принципов высокой социальной ответственности. Институт предоставляет обширный перечень льгот и гарантий не только для сотрудников, но и для членов их семей.
Среди мер поддержки: добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление, поддержка материнства и детства, организация бесплатных занятий спортом, льготное ипотечное кредитование, а также корпоративная пенсионная программа.
"Мы стараемся создать в нашем коллективе максимально комфортные и благоприятные условия труда для своих сотрудников, — отмечает заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Людмила Валиулина. — При необходимости подходим адресно к каждому конкретному вопросу от работника, стараемся вникнуть в проблему, помочь словом и делом. Особое внимание уделяем поддержке семей с детьми".
Всего победителями конкурса на звание "Лидер нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности в системе социального партнерства" стали 28 предприятий "Роснефти". В этом году он проводился впервые и организован в развитие инициативы Президента Российской Федерации по учреждению премии для наиболее ответственных отечественных компаний.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее