Ученые Самарской области предложили методику по реабилитации участников СВО

В рамках Всероссийской межрегиональной научно-практической конференции клинических психологов доцент ТГУ Татьяна Чапала и магистрант программы "Психология здоровья" Татьяна Сидорова представили методику использования технологий виртуальной реальности (VR-очки) для психологической реабилитации участников СВО и членов их семей.

Темы психологического сопровождения участников СВО и оказания помощи их семьям, переживающим травматический опыт, находятся в центре внимания научного сообщества. Благодаря алгоритмам, предлагаемым экспертным сообществом, выстраивается непрерывная практика психологической поддержки участников СВО и членов их семей. В Самарской области сформирована комплексная система оказания такой помощи. С начала 2024 г. помощь психологов получили 3700 человек. Группа психологов Центра "Возвращение" на постоянной основе работает на базе самарского филиала государственного фонда "Защитники Отчества". Также для поддержки ветеранов и их близких в регионе создан центр психологической помощи, который координирует деятельность психологических служб, подведомственных различным ведомствам региона.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева система оказания психологической помощи в регионе будет совершенствоваться. На базе филиала госфонда "Защитники Отечества" планируется создание центра психологического сопровождения, в том числе для семей военнослужащих, постепенно эта практика охватит все муниципальные образования региона.

На конференции представители ТГУ представили коллегам опыт использования IT-технологий (VR-очки) для психологической реабилитации. На одном из крупнейших промышленных предприятий Тольятти продолжается научное-практическое изучение метода. С января 2023 г. в исследовании приняли участие порядка 400 человек. По итогам реализации программы ученые смогут оценить показатели уровней адаптационного и личностного потенциала, стрессоустойчивости, профессионального выгорания, удовлетворенности условиями труда и качеством жизни.

"Результаты работы покажем в диссертационном исследовании. Доклад для участников конференции был представлен на площадке фонда "Защитники Отечества" в Самаре. Мы предложили коллегам взять эту программу на вооружение, в том числе для психологической реабилитации участников СВО и членов их семей", — уточнила Татьяна Сидорова.

Ведущие специалисты в области клинической психологии проявили профессиональный интерес к докладу. "Для нас, профессионалов, важно делиться друг с другом опытом работы с членами семей участников СВО, обогащать компетенции, внедряя современные психологические практики и технологии", — подытожила Татьяна Чапала.