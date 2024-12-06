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Назначен новый глава Управления по контролю за оборотом наркотиков в самарской полиции

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев представил личному составу нового начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков. Пост занял полковник полиции Юра Алекян.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Юра Рутикович давно служит в органах внутренних дел и пользуется авторитетом среди сотрудников. До этого возглавлял территориальный орган МО МВД России "Похвистневский" и зарекомендовал себя хорошим руководителем. Желаю успехов на новом служебном пути, поддержки коллектива", — сообщил Андрей Токарев.

В ответном слове Юра Рутикович поблагодарил за оказанное доверие руководством главка. "С моей стороны будут приложены максимум усилий для положительной работы не уменьшать темп, который задан предыдущим руководителем, а только идти вперед. Уважаемые сотрудники, в первую очередь хотел бы пожелать вам здоровья, всех благ, удачи и, конечно, доверия в коллективе и друг к другу".

Ранее Управление возглавлял полковник Вячеслав Тишин. Но его перевели на работу в Тольятти.

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