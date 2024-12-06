Назначен новый глава Управления по контролю за оборотом наркотиков в самарской полиции

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Андрей Токарев представил личному составу нового начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков. Пост занял полковник полиции Юра Алекян.

"Юра Рутикович давно служит в органах внутренних дел и пользуется авторитетом среди сотрудников. До этого возглавлял территориальный орган МО МВД России "Похвистневский" и зарекомендовал себя хорошим руководителем. Желаю успехов на новом служебном пути, поддержки коллектива", — сообщил Андрей Токарев.

В ответном слове Юра Рутикович поблагодарил за оказанное доверие руководством главка. "С моей стороны будут приложены максимум усилий для положительной работы не уменьшать темп, который задан предыдущим руководителем, а только идти вперед. Уважаемые сотрудники, в первую очередь хотел бы пожелать вам здоровья, всех благ, удачи и, конечно, доверия в коллективе и друг к другу".

Ранее Управление возглавлял полковник Вячеслав Тишин. Но его перевели на работу в Тольятти.