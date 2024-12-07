Пьяный водитель, задержанный в Курумоче, стал фигурантом уголовного дела

В Курумоче экипаж дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль Chevrolet Niva под управлением 52-летнего мужчины. Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

В ходе проверки выяснилось, что ранее местный житель уже привлекался за нетрезвое вождение: ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Теперь же в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).