В "старой" Самаре пенсионерка на иномарке сбила пенсионерку

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В пятницу, 6 декабря, в 18:15 в Самаре 73-летняя женщина на Renault Logan у дома 167 по ул. Арцыбушевской сбила 66-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.