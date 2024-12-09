"Крылья Советов" ушли в отпуск

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча в Ростове-на-Дону ушли в отпуск. Вновь команда соберется 13 января в Москве, чтобы отправиться на сборы.
Запланировано проведение трех учебно-тренировочных сборов в Турции.
Полный график и расписание контрольных матчей будут опубликовано дополнительно.
По итогам 18 туров МИР РПЛ "Крылья" занимают 10 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Вторую часть сезона самарская команда начнет в марте в Краснодаре.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️