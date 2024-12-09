"Крылья Советов" ушли в отпуск

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча в Ростове-на-Дону ушли в отпуск. Вновь команда соберется 13 января в Москве, чтобы отправиться на сборы.

Запланировано проведение трех учебно-тренировочных сборов в Турции.

Полный график и расписание контрольных матчей будут опубликовано дополнительно.

По итогам 18 туров МИР РПЛ "Крылья" занимают 10 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Вторую часть сезона самарская команда начнет в марте в Краснодаре.