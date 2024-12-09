Более 100 пешеходных переходов на региональных трассах оснастили по современным национальным стандартам

В Самарской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 г. более 100 пешеходных переходов на дорогах регионального значения оснастили по современным национальным стандартам.
Переходы оборудовали искусственными дорожными неровностями, светофорными объектами, установили пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком. Также проведены работы по устройству тротуаров и улично-дорожного освещения.
Так, в Ставропольском районе в рамках капитального ремонта региональной автомобильной дороги Урал" — Жигули — пионерлагерь общей протяженностью 11,7 км, проходящей по селу Жигули, выполнено устройство шесть пешеходных переходов. Перед переходами появились искусственные дорожные неровности, установлены 12 светофорных комплексов Т.7, 834 м пешеходного ограждения.
В Кинельском и Богатовском районах в рамках ремонта участка автомобильной дороги Кинель — Богатое — Борское протяженностью 35,8 км семь пешеходных переходов оборудованы 12 светофорными комплексами Т.7 и дорожными знаками.
Благодаря капитальному ремонту дороги Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление) протяженностью 17,8 км проведено обустройство 11 пешеходных переходов, в том числе по просьбам жителей оборудовано четыре новых перехода. Так, по просьбе жителей с. Старый Буян дорожники установили остановки общественного транспорта и пешеходные переходы возле Специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната, расположенной на ул. Центральной.
Дорога пересекает три населенных пункта — Старый Буян, Украинку и Калиновку, в которых дорожники построили тротуары и установили опоры освещения вдоль проезжей части. В рамках обустройства пешеходных переходов появились девять ИДН, дорожные знаки, специальная разметка и 1,8 км пешеходного ограждения.
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и смертности на дорогах — одна из задач национального проекта. Наезды на пешеходов являются одним из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий.
"Очень важно, чтобы при оборудовании пешеходных переходов применялся комплексный поход. Это позволяет значительно снизить риски возникновения ДТП на переходах. Каждый элемент перехода, в том числе знаки над проезжей частью, светофоры, разметка, искусственные дорожные неровности привлекают внимание водителя к участкам, где может появиться пешеход, и понуждают снижать скорость", — говорит региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Алексей Степанов.
Всего в составе дорог регионального значения в Самарской области расположено более 1700 пешеходных переходов, из них 122 расположены вблизи школ и других учебных учреждений. Все пешеходные переходы обозначены специальной разметкой и дорожными знаками.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.