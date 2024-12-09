В Самаре автомобиль и трамвай столкнулись на Московском шоссе

В понедельник, 9 декабря, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта Самары.

В 12:03 на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля столкнулись трамвай № 13 и автомобиль. Пострадавших нет.

В связи с ДТП произошла задержка движения двух трамваев по направлению "в город". На место происшествия приезжали представители службы аварийных комиссаров. Движение восстановили в 12:27.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение.