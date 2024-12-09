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Минсоцдем: из самарских маршруток высаживают детей-льготников

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области подняло проблему транспортного обслуживания школьников из многодетных семей. Они имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте. Но, как заявила глава ведомства Регина Воробьева на оперативном совещании правительства, водители автобусов частных перевозчиков высаживают детей, а иногда даже не дают им возможности войти в салон.

"Школьники из многодетных семей используют для льготной оплаты проезда социальные карты. Но мы с вами прекрасно понимаем, что дети не всегда дожидаются муниципального общественного транспорта и часто передвигаются на маршрутных такси частных перевозчиков. К нам продолжают поступать обращения от многодетных семей, что водители именно частных перевозчиков высаживают детей, либо не дают им даже возможности войти в транспорт. Соответственно, эту проблему нужно решать", — сказала министр.

По ее словам, попытки уже предпринимались:

"Минтранс проделал большую работу, чтобы убедить частных перевозчиков установить валидаторы. Область готова компенсировать выпадающие доходы. Но, к сожалению, факты на сегодняшний день остаются, и наши многодетные мамы, насколько мне известно, уже жалуются в администрацию президента на эту тему".

В качестве примера проблемных маршрутов Регина Воробьева привела № 21 м в Самаре и № 96, 99 в Тольятти.

По информации главы самарского минтранса Сергея Карпова, льгота предоставляется на всех видах общественного транспорта (кроме такси) и в пригородных автобусах. Соглашения на выплату компенсаций недополученных доходов от перевозки школьников из многодетных семей заключены с 13 перевозчиками, работающими в Самарской области. В период с января по октябрь 2024 г. им заплатили 10,6 млн рублей из бюджета. 

«Работу с перевозчиками продолжим и будем проводить до тех пор, пока не устраним замечания полностью. Обслуживая регулярные маршруты, они должны иметь возможность принимать оплату за проезд по безналичному расчету. Тогда и социальные карты школьники смогут применять», - объяснил глава минтранса. 

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