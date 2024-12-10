В Самаре наградили победителей премии имени Бориса Кожина

В четверг, 5 декабря, состоялась церемония награждения победителей II Областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Александровича Кожина.

Премию в 2023 г. учредила книготорговая компания "Метида" с целью не только увековечить память Бориса Кожина, но и стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших вклад в развитие региона.

Сам Борис Кожин оставил большое наследие: он редактор более 400 номеров киножурнала "Поволжье", около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов.

Назвав его именем учрежденную премию, "Метида" стремится сохранить и приумножить его наследие, прославить регион и поддержать интерес к деятельности выдающихся земляков. Также компания вносит свой вклад в продолжение дела Бориса Кожина, развивая свое издательское направление, связанное с регионом. Так, компания издает книгу "Земля Самарская" и "Красную книгу Самарской области".

На церемонии, которая прошла в областной универсальной научной библиотеке, гости увидели документальный фильм "Борис Кожин. Гражданин Самары", в который вошли съемки с рассказами и рассуждениями Кожина о Самаре, самарском характере и людях Средней Волги.

По итогам голосования жюри из работ, ранее вошедших в лонг-лист, было отмечено три работы. Поскольку явного лидера выявить не удалось, жюри решило присудить три третьих места и поровну разделить призовой фонд (в этом году он составил 150 тыс. рублей).

Памятные подарки и денежные призы получили:

• корреспондент "Социальной газеты" Марина Грязнова за работу "Золотые руки Малики";

• журналист "Комсомольской правды" Дарья Долинина за работу "История Марии Артемьевой";

• журналист и веб-редактор "Межрегионального информационного агентства" Алексей Сергушкин за работу "Театр Натальи Носовой".

Всех финалистов премии наградили дипломами и небольшими памятными подарками от "Метиды".

"Все работы, присланные на конкурс, содержат частичку света и доброты, которые всегда были у Бориса Александровича Кожина. Не было ни одного сухого, чисто информационного материала, во всех работах была душа, — отметил член жюри, исполнительный директор информационного портала "Волга Ньюс" Сергей Силантьев. — Но сегодня я думаю вот о чем… Надеюсь, что через год, два, может быть, пять лет, жюри будет иметь возможность из работ, представленных на конкурс, собрать книгу. Сегодня мы только делаем первый шаг в этом направлении. Всем участникам огромное спасибо. И помните о книге, которая нас ждет впереди. Продолжайте участвовать, и тогда она соберется!"

"За 25 лет журналистской работы я много раз убеждался и убедился окончательно, что о чем бы мы ни писали, об экономике или социальной сфере, о заводах, колхозах, истории, культуре, мы так или иначе всё равно пишем о человеке. И наверное, именно об этом нам говорит все жизнетворчество Бориса Александровича Кожина, это то, ради чего стоит заниматься журналистикой", - поделился один из обладателей премии Алексей Сергушкин.