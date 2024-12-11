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ЖКХ и благоустройство Общество

Компания "Т Плюс" наградила победителей регионального конкурса "Детство без опасности"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Т Плюс" отметила 40 победителей конкурса творческих работ "Детство без опасности", организатором которого выступила Самарская областная детская библиотека. Перед юными авторами стояла задача рассказать в своих рисунках, коллажах и фотоснимках о первоочередных правилах безопасности на дороге, в Интернете, вблизи энергетических объектов.

В конкурсе приняли участие свыше 200 ребят в возрасте от 5 до 14 лет. Многие из них отразили главные правила безопасности рядом с тепловыми сетями, электростанциями и местами проведения ремонтных работ. Эти знания, незаменимые в городской среде, юные самарцы узнали из тематических уроков, которые сотрудники "Т Плюс" в круглогодичном режиме проводят в школах, летних лагерях и на городских мероприятиях.

"Детство — это удивительная пора, когда любопытство побуждает на самые невероятные приключения. И чтобы в этот период оградить ребят от потенциальных угроз, важно объяснить детям основные правила безопасности в городской среде, в том числе вблизи энергетических объектов. Конкурсы, подобные этому, одни из самых эффективных способов усвоения такой информации", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от организаторов и компаний-партнёров.

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