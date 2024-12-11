Компания "Т Плюс" наградила победителей регионального конкурса "Детство без опасности"

"Т Плюс" отметила 40 победителей конкурса творческих работ "Детство без опасности", организатором которого выступила Самарская областная детская библиотека. Перед юными авторами стояла задача рассказать в своих рисунках, коллажах и фотоснимках о первоочередных правилах безопасности на дороге, в Интернете, вблизи энергетических объектов.

В конкурсе приняли участие свыше 200 ребят в возрасте от 5 до 14 лет. Многие из них отразили главные правила безопасности рядом с тепловыми сетями, электростанциями и местами проведения ремонтных работ. Эти знания, незаменимые в городской среде, юные самарцы узнали из тематических уроков, которые сотрудники "Т Плюс" в круглогодичном режиме проводят в школах, летних лагерях и на городских мероприятиях.

"Детство — это удивительная пора, когда любопытство побуждает на самые невероятные приключения. И чтобы в этот период оградить ребят от потенциальных угроз, важно объяснить детям основные правила безопасности в городской среде, в том числе вблизи энергетических объектов. Конкурсы, подобные этому, одни из самых эффективных способов усвоения такой информации", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от организаторов и компаний-партнёров.