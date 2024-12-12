Клиенты-юридические лица "ЭнергосбыТ Плюс" могут стать призёрами акции "В Новый год — без долгов!"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет об акции "В Новый год — без долгов!" для клиентов-юридических лиц.

Для участия необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячая вода) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2024 года. Важное условие — на момент проведения акции не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

Внести платёж за тепло и ГВС можно с помощью онлайн-сервисов компании: через "Личный кабинет" или на сайте в разделе "Для бизнеса". В январе 2025 года среди участников акции будет проведён розыгрыш призов и выбраны победители.

"Участие в этой акции позволит не только заблаговременно решить вопрос с коммунальными платежами до конца года, но и получить ценные призы. Счастливчикам вручат офисную технику, которая поможет в решении бизнес-задач", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.