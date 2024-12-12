Клиенты-юридические лица "ЭнергосбыТ Плюс" могут стать призёрами акции "В Новый год — без долгов!"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет об акции "В Новый год — без долгов!" для клиентов-юридических лиц.
Для участия необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячая вода) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2024 года. Важное условие — на момент проведения акции не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.
Внести платёж за тепло и ГВС можно с помощью онлайн-сервисов компании: через "Личный кабинет" или на сайте в разделе "Для бизнеса". В январе 2025 года среди участников акции будет проведён розыгрыш призов и выбраны победители.
"Участие в этой акции позволит не только заблаговременно решить вопрос с коммунальными платежами до конца года, но и получить ценные призы. Счастливчикам вручат офисную технику, которая поможет в решении бизнес-задач", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?