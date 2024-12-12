Предприниматель из Самарской области отправится в колонию за обман налоговой

Чапаевский городской суд вынес приговор руководителя организации, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С 2017 по 2019 г. учредитель и директор ООО "Строительные решения" представлял в ФНС декларации, в которых умышленно была занижена налогооблагаемая база. В результате фирма уклонилась от уплаты НДС на сумму более 157 млн рублей.
Суд приговорил предпринимателя к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Вопрос о взыскании ущерба рассматривает арбитражный суд.
Последние комментарии
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