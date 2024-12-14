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Транспорт Транспорт и связь

Автомобильные бренды увеличивают бюджеты на рекламу в ритейл-медиа

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году рекламодатели из автомобильной категории увеличили инвестиции в продвижение на площадках электронной коммерции почти в два раза. При этом короткие видеоролики автомобильные бренды стали использовать на 243% чаще, чем в прошлом году. Такие данные предоставили в рекламном агентстве I.COM.

По мнению Артура Жимерина, Performance Head I.COM, именно видеоформаты позволяют вовлекать потенциальных покупателей в общение с брендом и выстраивать с ним эмоциональную связь. Также положительную динамику показывают статичные баннеры (популярные размеры 300*600 и 240*400) и специальные проекты (например, brandspace на Авито): их стали использовать чаще на 154% и 102% соответственно.

"В I.COM мы тестируем разные каналы ритейл-медиа, но Авито Реклама показывает стабильно одни из лучших результатов по post-click в автотематике среди всех каналов в ритейл-медиа. В современной цифровой среде интеграция ритейл-медиа в рекламные стратегии не только оправдана, но и необходима для достижения конкурентного преимущества и усиления присутствия на рынке", — рассказывает Артур Жимерин, Performance Head I.COM.

Рост спроса на ритейл-медиа со стороны рекламодателей из автокатегории отмечает и рекламное агентство MediaWise. По словам Елены Врацкой, исполнительного директора по цифровым коммуникациям MediaWise, в 2024 году бюджеты автомобильных брендов на такую рекламу выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Ключевым драйвером увеличения бюджетов на каналы ритейл-медиа являются баннеры: инвестиции рекламодателей в этот формат выросли на 226% по сравнению с прошлым годом. При этом видеореклама на классифайдах и маркетплейсах также показывает положительную динамику: ее доля в медиасплите наших клиентов увеличилась в девять раз. Отдельно отмечаем, что инвестиции наших рекламодателей из автокатегории в Авито Рекламу выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено тем, что площадка усиливает click-out форматы и наращивает свою аудиторию", — комментирует Елена Врацкая, исполнительный директор по цифровым коммуникациям MediaWise.

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