СМИ: "Игоря Осинькина на посту главного тренера "Крыльев Советов" сменит Евгений Калешин"

В ФК "Крылья Советов" обновится руководящий состав, сообщает Mash.

Перестановка в тренерском штабе самарского клуба начнётся летом 2025 года. В отставку уйдут главный тренер Игорь Осинькин и его помощники. Предварительно, один из главных кандидатов на пост главного тренера — Евгений Калешин.

Следом за тренерами планируется сменить президента клуба, его заместителя и остальных функционеров. "Причина — их возможное участие в схеме по заносу денег судьям. А также странные цифры в контрактах игроков — почти у всех космические отступные и агентские комиссии", — пишет Mash.

Также, по информации издания, футбольного агента России Павла Андреева вызвали на допрос в полицию после встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым. Андреев ответил на вопросы полицейских и тут же уехал домой.