СМИ: "Игоря Осинькина на посту главного тренера "Крыльев Советов" сменит Евгений Калешин"

В ФК "Крылья Советов" обновится руководящий состав, сообщает Mash.
Перестановка в тренерском штабе самарского клуба начнётся летом 2025 года. В отставку уйдут главный тренер Игорь Осинькин и его помощники. Предварительно, один из главных кандидатов на пост главного тренера — Евгений Калешин.
Следом за тренерами планируется сменить президента клуба, его заместителя и остальных функционеров. "Причина — их возможное участие в схеме по заносу денег судьям. А также странные цифры в контрактах игроков — почти у всех космические отступные и агентские комиссии", — пишет Mash.
Также, по информации издания, футбольного агента России Павла Андреева вызвали на допрос в полицию после встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым. Андреев ответил на вопросы полицейских и тут же уехал домой.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️