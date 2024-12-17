Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Тольятти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Напомним, в понедельник, 16 декабря, в Тольятти автобус МАЗ попал в ДТП. Водитель, поворачивая на ул. 50 лет Октября, не справился с управлением и врезался в световую опору. В транспорте находилось 20 человек, пятеро из них пострадали, в том числе восьмилетняя девочка.
Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.