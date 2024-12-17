Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Тольятти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, в Тольятти автобус МАЗ попал в ДТП. Водитель, поворачивая на ул. 50 лет Октября, не справился с управлением и врезался в световую опору. В транспорте находилось 20 человек, пятеро из них пострадали, в том числе восьмилетняя девочка.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.