По факту ДТП с автобусом в Тольятти возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, водитель автобуса МАЗ, поворачивая на ул. 50 лет Октября, не справился с управлением и врезался в световую опору. В транспорте находились 20 человек, пятеро из них пострадали, в том числе восьмилетняя девочка.

"По поручению председателя Следственного комитета России следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования будут допрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, административный материал по факту ДТП, будут выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в региональном следственном управлении.