По факту ДТП с автобусом в Тольятти возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, в понедельник, 16 декабря, водитель автобуса МАЗ, поворачивая на ул. 50 лет Октября, не справился с управлением и врезался в световую опору. В транспорте находились 20 человек, пятеро из них пострадали, в том числе восьмилетняя девочка.
"По поручению председателя Следственного комитета России следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования будут допрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, административный материал по факту ДТП, будут выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в региональном следственном управлении.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.