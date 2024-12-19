"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует клиентам воспользоваться дистанционными сервисами для передачи показаний счетчиков горячей воды. Направить данную информацию в энергокомпанию необходимо до 25 декабря.
Для этого жителям Самарской области доступны следующие онлайн-каналы:
— через личный кабинет клиента;
— через вкладку "Передача показаний онлайн" на сайте samara.esplus.ru/service/post/;
— QR-кодом на квитанции;
— в онлайн-чате на официальном сайте;
— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");
— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");
— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");
— при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;
— в мобильном приложении Сбербанк в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т плюс";
— по круглосуточным телефонам в городах присутствия:
8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);
8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);
8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");
8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г. о. Тольятти);
8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);
— через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.
"ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание, что от своевременной передачи данных счётчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
Последние комментарии
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Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
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