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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует клиентам воспользоваться дистанционными сервисами для передачи показаний счетчиков горячей воды. Направить данную информацию в энергокомпанию необходимо до 25 декабря.

Для этого жителям Самарской области доступны следующие онлайн-каналы:

— через личный кабинет клиента;

— через вкладку "Передача показаний онлайн" на сайте samara.esplus.ru/service/post/;

— QR-кодом на квитанции;

— в онлайн-чате на официальном сайте;

— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");

— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");

— при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

— в мобильном приложении Сбербанк в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т плюс";

— по круглосуточным телефонам в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г. о. Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

— через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.

"ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание, что от своевременной передачи данных счётчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

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