В парках Самары завершается заливка катков

В этом году в Самаре заливают 116 ледовых площадок, сообщает городская мэрия. Жители смогут покататься на коньках в парках и общественных пространствах города, а также на территориях общеобразовательных учреждений и во дворах.
Работы по заливке идут во всех парках Самары ежедневно. В дневное время работают в парках Победы, 50-летия Октября и "Дружба", ночью заливку проводят в парке им. Гагарина.
Напомним, во всех четырех парках будут работать пункты проката. Кроме того, в парках организованы теплые помещения, а по соседству работают пункты общественного питания.
Ледовые площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00 с двумя техническими перерывами (14:00-14:30, 18:00-18:30) - в это время проводится уборка, убирают снег и стружку, которая образуется при скольжении коньков.
Катки в парках Победы, Гагарина и "Дружба" оборудованы светодинамической подсветкой в преддверии Нового года и Рождества. А музыкальное сопровождение в парках создаст праздничное настроение и задаст темп движениям катающихся.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?