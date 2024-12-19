В парках Самары завершается заливка катков

В этом году в Самаре заливают 116 ледовых площадок, сообщает городская мэрия. Жители смогут покататься на коньках в парках и общественных пространствах города, а также на территориях общеобразовательных учреждений и во дворах.

Работы по заливке идут во всех парках Самары ежедневно. В дневное время работают в парках Победы, 50-летия Октября и "Дружба", ночью заливку проводят в парке им. Гагарина.

Напомним, во всех четырех парках будут работать пункты проката. Кроме того, в парках организованы теплые помещения, а по соседству работают пункты общественного питания.

Ледовые площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00 с двумя техническими перерывами (14:00-14:30, 18:00-18:30) - в это время проводится уборка, убирают снег и стружку, которая образуется при скольжении коньков.

Катки в парках Победы, Гагарина и "Дружба" оборудованы светодинамической подсветкой в преддверии Нового года и Рождества. А музыкальное сопровождение в парках создаст праздничное настроение и задаст темп движениям катающихся.