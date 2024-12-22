Житель Самарской области застрелил друга, приняв за косулю

В Самаре вынесли решение по уголовному делу местного жителя Виктора Иванова. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказал в судебном процессе сам обвиняемый, он с другом, пройдя инструктаж от руководителя охотничьего хозяйства "Степное", пришел в лес для охоты. У обоих были карабины и тепловизоры. Иванов был на четвертой вышке. Он думал, что друг его в это время на пятой вышке. Около 23:00 Иванов спустился с вышки, а другу не звонил и не сообщал об этом, хотя по правилам должен был.

"Пошел по дороге, увидел трех косуль. Выбрал цель, смотрел в тепловизор, видел, как он подумал, морду косули, которая крутила головой, выстрелил в нее и пошел искать косулю. Растительность была по бокам дороги, а он стрелял в лес. Минут 20-30 он искал косулю, но не нашел. Вышка друга находилась недалеко от дороги. Потом они созвонились с инструктором, который подъехал и сказал, что друг Иванова не отвечает на телефонные звонки. Когда они подъехали ко второй вышке, он увидел в ней друга, который сидел на стуле, из руки у последнего выпал тепловизор. Он позвонил по номеру "102", они же вызвали скорую, потом опять поднялся, расстегнул куртку на товарище, увидел кровь и понял, что тот погиб от его выстрела из карабина. Он не знал и не предполагал, что второй охотник может быть на этой вышке, думал, что последний находится на другой вышке", — указаны в материалах суда объяснения обвиняемого.

Глава охотхозяйства сказал, что стрелял Иванов с пригорка, а вышки стоят в низине. При этом в материалах суда указано, что Иванов предлагал семье убитого компенсацию. Родные денег не приняли. Сын погибшего также сказал, что уверен — с расстояния в 100 м нельзя перепутать косулю с человеком при обстоятельствах, описанных в материалах дела.

Суд назначил Иванову ограничение свободы на год и три месяца. Ему также запрещено охотится два года.