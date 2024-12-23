Суд одобрил строительство двух высоток возле завода "Металлист-Самара"

Кассационный суд в Казани дал добро на строительство возле АО "Металлист-Самара" двух высотных жилых зданий, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, речь идет о бывшей строительной площадке ООО "МВМ", которое планировало возвести дома в 25 и 16 этажей. Работы начались исходя из имеющегося разрешения на строительство складского комплекса и были остановлены на уровне семи этажей для оформления необходимой документации на жилые здания, следует из объяснения владельца земельного участка в решении суда.

Одновременно "МВМ" столкнулось с противостоянием городской власти, которая потребовала снести самострои. Иск чиновников поддержало и АО "Металлист-Самара". По мнению оборонного предприятия, строительная площадка входит в санитарно-защитную зону, где жилая застройка запрещена.

При первом рассмотрении дела суд удовлетворил требование о сносе семиэтажных недостроев. Решение было обжаловано и вернулось в первую инстанцию на пересмотр. На этот раз самарский арбитраж отказал в иске городской власти.

В процессе рассмотрения дела "МВМ" вернуло земельный участок прежнему владельцу Михаилу Медведеву по договору купли-продажи. Арбитражный суд Самарской области признал за ним права собственности и на два недостроенных дома.

В кассационный суд поступило сразу две жалобы — от городских властей и от "Металлист-Самары". В тот момент эксперты "СО" полагали, что статус завода оборонной отрасли в условиях ведения СВО будет иметь решающее значение и суд встанет на сторону предприятия. Однако в кассации решение предыдущих инстанций устояло, в удовлетворении жалоб и завода, и департамента градостроительства было отказано. Как рассказал "СО" представитель "Металлист-Самары" Антон Ефремов, суд вообще не стал исследовать довод о том, что возведение домов вблизи завода противоречит требованиям его антитеррористической защищенности.

В ноябре "Металлист-Самара" и департамент градостроительства подали кассационные жалобы в Верховный суд РФ. Даты их рассмотрения на сайте суда пока не отображены. Впрочем, к моменту вынесения решений по жалобам, даже если они будут в пользу заявителей, недостроенные объекты могут быть уже оформлены в собственность Михаила Медведева. Как указано на сайте арбитража, 13 ноября суд отменил обеспечение, то есть снял запрет Росреестру регистрировать право собственности на здания, а следовательно, препятствий для оформления прав Медведева на сегодняшний день нет.