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ЖКХ и благоустройство Общество

Лучшие сотрудники "Т Плюс" отмечены наградами в канун Дня энергетика

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В канун профессионального праздника — Дня энергетика — 377 сотрудников Самарского филиала ПАО "Т Плюс" были отмечены отраслевыми, муниципальными и корпоративными наградами. Церемонии награждения лучших работников прошли на всех предприятиях компании в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

В частности, в областной столице в торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя общественного совета Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Стрельников, советник главы г. о. Самара Михаил Малыхин и директор Самарского филиала энергокомпании Марат Феткуллов. Они вручили благодарности Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, губернатора Самарской области, а также благодарственные письма администраций Ленинского и Кировского районов областной столицы и корпоративные награды, отметив вклад сотрудников "Т Плюс" в развитие энергосистемы и обеспечение надежного энерго- и теплоснабжения жителей областной столицы.

В частности, благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации отмечены начальник отдела складской логистики управления логистики филиала Елена Соснина, руководитель группы ремонтов ТЭЦ Волжского автозавода Александр Рузанов, начальник смены котлотурбинного цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Сергей Панат, начальник Безымянской отопительной котельной Валерий Новиков, заместитель начальника 1-го сетевого района Предприятия тепловых сетей Дмитрий Лындин и заместитель главного инженера по эксплуатации Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Владимир Зинин.

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