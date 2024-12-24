Первым соперником "Крыльев" в 2025 г. станет болгарский клуб "Ботев"

В среду, 22 января, "Крылья" проведут первый контрольный матч на FONBET зимних сборах.
Соперником команды станет клуб из Болгарии — "Ботев", занимающий 2 место в национальном чемпионате. В феврале 2019 г. "Крылья" уже встречались с болгарской командой. Самарцы одержали победу со счетом 1:0.
На первом сборе, который пройдет с 13 по 24 января, запланированы две игры 22 и 24 января. Запланирован показ обеих встреч в прямом эфире.
Напомним, что самарская футбольная команда проведет три сбора в Турции.
Последние комментарии
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁