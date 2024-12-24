Первым соперником "Крыльев" в 2025 г. станет болгарский клуб "Ботев"

В среду, 22 января, "Крылья" проведут первый контрольный матч на FONBET зимних сборах.

Соперником команды станет клуб из Болгарии — "Ботев", занимающий 2 место в национальном чемпионате. В феврале 2019 г. "Крылья" уже встречались с болгарской командой. Самарцы одержали победу со счетом 1:0.

На первом сборе, который пройдет с 13 по 24 января, запланированы две игры 22 и 24 января. Запланирован показ обеих встреч в прямом эфире.

Напомним, что самарская футбольная команда проведет три сбора в Турции.