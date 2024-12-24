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Экономика и бизнес

Содержание самарских кладбищ подорожает в 2025 году на 15 млн рублей

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Муниципальное казенное учреждение Самары "Ритуал" подыскивает подрядчика, который будет содержать в порядке городские кладбища. На эти цели заложено 58, 44 млн рублей.

Победитель торгов определится после 21 января 2025 года. Согласно техзаданию, он должен оказывать услуги с момента заключения контракта по 25 декабря 2026 г.

Напомним, годом ранее МКУ "Ритуал" проводило аналогичные торги. Тогда единственным участником, чью заявку признали соответствующей требованиям, стало МП "Спецкомбинат ритуальных услуг". Предприятие согласилось выполнять обязательства по контракту по максимальной цене контракта, которая тогда составляла 43,88 млн рублей.

Согласно техзаданию, нужно поддерживать в надлежащем виде 19 кладбищ: "Рубежное", "Песчаная Глинка", "Спасское", "Центральное", "Кряжское", "Городское", "Татарское", "Еврейское", "Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька", "Мехзаводское", "Лесное", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое", "Южное" и "Вознесенское".

Содержание территорий включает в себя зимние и летние услуги: покос травы, расчистку площадей от кустарника и мелколесья, спил и снос деревьев, сбор мусора, уборку снега, обработку противогололедными материалами и т. д.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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