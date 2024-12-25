Тольяттинец попался полицейским с двумя ведерками марихуаны

В Ставропольском районе Самарской области задержали 23-летнего тольяттинца с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На посту ДПС в районе с. Зеленовка автоинспекторы остановили Omoda для проверки документов. В машине были 77-летний водитель и молодой пассажир. При этом парень заметно нервничал. Из-за этого его решили досмотреть. В рюкзаке подозреваемого нашли два пластмассовых ведерка со 101,76 г марихуаны.
Молодого человека задержали. Он утверждал, что купил наркотик через интернет для себя и не собирался сбывать.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?