Тольяттинец попался полицейским с двумя ведерками марихуаны

В Ставропольском районе Самарской области задержали 23-летнего тольяттинца с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На посту ДПС в районе с. Зеленовка автоинспекторы остановили Omoda для проверки документов. В машине были 77-летний водитель и молодой пассажир. При этом парень заметно нервничал. Из-за этого его решили досмотреть. В рюкзаке подозреваемого нашли два пластмассовых ведерка со 101,76 г марихуаны.

Молодого человека задержали. Он утверждал, что купил наркотик через интернет для себя и не собирался сбывать.