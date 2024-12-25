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Финансы Экономика и бизнес

Россияне в среднем тратят 2,7 тысячи рублей на уход за собой — исследование "Ингосстраха"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Какими услугами пользуются россияне и сколько в среднем за них платят, показало новое совместное исследование страховой компании "Ингосстрах" и аналитического центра НАФИ.

Как показывает исследование, 85% россиян регулярно обращаются к специалистам из индустрии красоты и ухода. Чаще всего  женщины (92% против 76% мужчин), молодежь 18-24 лет (91%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (90% и 89% соответственно против 84% в регионах).

Также примечательно, что именно в Москве и Санкт-Петербурге занятия в фитнес-залах и спортзалах наиболее популярны  39% жителей ходят на тренировки, а в регионах  28%. Кроме того, москвичи чаще ходят к мастерам за уходом за волосами (74%), на педикюр (26%) и косметологические процедуры (24%).

"Согласно полученным данным, в среднем россияне тратят 2,7 тысячи рублей на услугу по уходу за собой. В Москве средний чек на такие услуги в 1,5 раза выше, чем в среднем по России — примерно 4,3 тысячи рублей. А клиенты Инго Экосистемы экономят на любых услугах, используя для оплаты до 100% накопленных ингорублей", — отмечает Екатерина Снигирь, начальник управления "Ингосстраха" по партнерским программам.

Если же смотреть на отдельные услуги, наибольшая разница в стоимости по территориальному признаку отмечается в сфере косметологии. Так, в Москве средний чек за визит к косметологу составляет 13,6 тысяч рублей, тогда как в Санкт-Петербурге и остальных регионах  3,4 тысячи рублей и 3,9 тысячи рублей соответственно.

Не обращаются к специалистам за услугами по уходу за собой 15% россиян. Как правило, главными причинами, из-за которых россияне не тратят деньги на услуги в сфере красоты, являются отсутствие необходимости (6%), возможность сделать самостоятельно или у знакомых (3%), или из-за высокой стоимости подобных услуг (3%).

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