Роспотребнадзор предупредил самарцев о поддельной красной икре на прилавках магазинов

Роспотребнадзор по Самарской области, получив информацию от коллег из Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, предупредил жителей, что в продаже может находиться красная икра производства ООО "Персей" (юридический и адрес производства продавца зарегистрированы в городе Корсаков Сахалинской области) с датой производства, в частности, от 1.10.2024 г.

Однако указанное ООО признано банкротом по решению сахалинского арбитража еще в ноябре 2015 года, а деятельность юрлица прекращена 20 декабря 2019 года в связи с его ликвидацией.

"С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. По юридическому адресу: Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42, находится другой хозяйствующий субъект", - рассказали в пресс-службе самарского управления. - Таким образом, ООО "Персей" является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан".