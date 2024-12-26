Роспотребнадзор предупредил самарцев о поддельной красной икре на прилавках магазинов

Роспотребнадзор по Самарской области, получив информацию от коллег из Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, предупредил жителей, что в продаже может находиться красная икра производства ООО "Персей" (юридический и адрес производства продавца зарегистрированы в городе Корсаков Сахалинской области) с датой производства, в частности, от 1.10.2024 г.
Однако указанное ООО признано банкротом по решению сахалинского арбитража еще в ноябре 2015 года, а деятельность юрлица прекращена 20 декабря 2019 года в связи с его ликвидацией.
"С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. По юридическому адресу: Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42, находится другой хозяйствующий субъект", - рассказали в пресс-службе самарского управления. - Таким образом, ООО "Персей" является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан".
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???