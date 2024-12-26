В Самаре с 2025 г. начнут возводить футбольные поля при детских садах

В 2025 году в Самаре на территории детских садов начнут возводить футбольные поля. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" рассказал и. о. главы города Иван Носков.

Иван Носков подчеркнул, что Самара должна стать не только туристическим, но и спортивным городом.

"Планируется развитие детского спорта с акцентом на два ключевых направления. В 2025 году начнется проект по возведению футбольных полей на территории детских садов. Это позволит приобщить детей к спорту с раннего возраста. Проект по строительству бассейнов в школах расширит возможности для занятий спортом и обеспечит доступ к плаванию для школьников. Необходимо строить новые площадки, обновлять существующие и делать спорт доступнее абсолютно для всех возрастов", — прокомментировал и. о. главы города.

По словам Ивана Носкова, одна из основных целей — привлечь к регулярным занятиям спортом как можно больше жителей, создать все условия для занятий футболом, баскетболом, воркаутом и другими видами спорта, включая современные, такие как киберспорт и дрифт.