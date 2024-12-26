В Самаре с 2025 г. начнут возводить футбольные поля при детских садах

В 2025 году в Самаре на территории детских садов начнут возводить футбольные поля. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" рассказал и. о. главы города Иван Носков.
Иван Носков подчеркнул, что Самара должна стать не только туристическим, но и спортивным городом.
"Планируется развитие детского спорта с акцентом на два ключевых направления. В 2025 году начнется проект по возведению футбольных полей на территории детских садов. Это позволит приобщить детей к спорту с раннего возраста. Проект по строительству бассейнов в школах расширит возможности для занятий спортом и обеспечит доступ к плаванию для школьников. Необходимо строить новые площадки, обновлять существующие и делать спорт доступнее абсолютно для всех возрастов", — прокомментировал и. о. главы города.
По словам Ивана Носкова, одна из основных целей — привлечь к регулярным занятиям спортом как можно больше жителей, создать все условия для занятий футболом, баскетболом, воркаутом и другими видами спорта, включая современные, такие как киберспорт и дрифт.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.
Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.