Дочерняя компания ПСБ, Самарская область и РКЦ "Прогресс" заключили соглашение о строительстве жилья для сотрудников ОПК

Дочерняя компания ПСБ, специализированный застройщик "ПСБ — Свой дом", правительство Самарской области и АО "РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Свои подписи под документом поставили старший вице-президент — директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ и генеральный директор "ПСБ — Свой дом" Сергей Добрин, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"Самарская область — регион с высокой концентрацией предприятий ОПК, и ПСБ ведет здесь последовательную работу по поддержке системно значимых компаний, включая вопросы мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, создавая условия для приобретения квартир по ценам ниже рыночных. В настоящее время мы проводим анализ земельных участков, потенциально подходящих под жилую застройку в Самаре. Сотрудничество принесет исключительно положительный результат для региона и предприятия", — отметил после подписания соглашения Сергей Добрин.
"Вопрос поддержки работников предприятий оборонно-промышленного комплекса находится в фокусе внимания президента страны и является одним из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Реализуя программы по строительству жилья, улучшая жилищные условия и качество жизни людей, мы укрепляем кадровый потенциал системообразующих предприятий региона", — подчеркнул Михаил Смирнов.
"Мы постоянно улучшаем привлекательность нашего предприятия как работодателя и внедряем разнообразные социальные инициативы, нацеленные на сохранение квалифицированных кадров в промышленности. Уверен, что подписанное нами соглашение с "дочкой" ПСБ и правительством Самарской области создаст для РКЦ "Прогресс" новые перспективы в обеспечении сотрудников жильем, особенно молодых специалистов с семьями, а также поможет привлечь дополнительные трудовые ресурсы в наш ракетно-космический центр", — подчеркнул Дмитрий Баранов.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.