Житель Самарской области обманом оформлял кредиты на своих знакомых

В Чапаевске отправилось в суд уголовное дело о кредитном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2023 и 2024 гг. местный житель просил знакомых открыть банковские карты и передать ему. Подозреваемый утверждал, что карта нужна для собственных нужд, а владельцам карт обещал вознаграждение. На самом же деле, он привязывал к карте свой номер телефона и через банковское приложение получал доступ в личный кабинет знакомых, после чего оформлял кредиты. Общая сумма ущерба составила 2,9 млн рублей.

Обвиняемый признал вину и объяснил свои действия тем, что планировал на полученные деньги открыть легальный бизнес, но потерпел неудачу. При этом погашать кредиты он не спешил.