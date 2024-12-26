Житель Самарской области обманом оформлял кредиты на своих знакомых

В Чапаевске отправилось в суд уголовное дело о кредитном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2023 и 2024 гг. местный житель просил знакомых открыть банковские карты и передать ему. Подозреваемый утверждал, что карта нужна для собственных нужд, а владельцам карт обещал вознаграждение. На самом же деле, он привязывал к карте свой номер телефона и через банковское приложение получал доступ в личный кабинет знакомых, после чего оформлял кредиты. Общая сумма ущерба составила 2,9 млн рублей.
Обвиняемый признал вину и объяснил свои действия тем, что планировал на полученные деньги открыть легальный бизнес, но потерпел неудачу. При этом погашать кредиты он не спешил.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?