Самарцы хранят на депозитах 985 млрд рублей

Жители Самарской области хранят на депозитах и текущих счетах 985,1 млрд руб., что на 24,2% больше, чем годом ранее. Такие данный по состоянию на 1 ноября приводятся в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Указывается, что увеличению сбережений способствовал рост доходов граждан. При этом номинальные денежные доходы россиян увеличились преимущественно за счет динамики зарплат. Этому способствовала растущая потребность предприятий в работниках, поскольку внутренний спрос на товары и услуги остается высоким.

Годовой прирост номинальных денежных доходов граждан в России в январе - сентябре текущего года составил 17%. Основной вклад в эту динамику внес рост заработных плат и социальных выплат. В Самарской области за девять месяцев объем денежных доходов жителей увеличился на 19,7% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Опросы Банка России показывают, что практически все компании-респонденты увеличивали заработную плату сотрудникам. Главная причина — высокая конкуренция за кадры.

В Самарской области наибольший прирост среднемесячной начисленной заработной платы за девять месяцев отмечался в обрабатывающей промышленности (+26,6%), а также в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+26,0%).

"Высокая ключевая ставка дает людям возможность заработать на вкладах, которые сейчас более выгодны, чем кредиты. Таким образом можно отложить на некоторое время потребление товаров не первой необходимости. Если спрос станет соразмерен возможностям производства, продавцам будет сложнее перекладывать издержки в цены. Это позволит замедлить инфляцию", — отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.