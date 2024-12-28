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Футбол Спорт

В женских "Крыльях Советов" сменились главный тренер и директор

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым главным тренером ЖФК "Крылья Советов" стал российский футболист и тренер Дмитрий Воецкий, сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Юрьевич — уроженец Самарской области, родился в Сызрани. С 2009 по 2019 гг. был главным тренером "Сызрань-2003" и приводил команду к бронзовым медалям. В 2017 г. получил лицензию УЕФА PRO.

Воецкий работал в "Чайке, "Соколе", "Шиннике" и "СКА-Хабаровск".

В тренерский штаб нового главного тренера войдут Арнольд Слабодич, Павел Микрюков, Анатолий Винокуров и Денис Ахмеджанов.

Кроме того, в клубе сменился директор. Этот пост занял заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Сергей Марушко.

Сергей Васильевич выступал за команду с 1986 по 1994 годы. По завершении карьеры игрока стал футбольным арбитром, также работал спортивным директором ПФК "Крылья Советов" в 2010-11 годах.

До недавнего времени Сергей Васильевич возглавлял академию "Крыльев Советов".

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