В женских "Крыльях Советов" сменились главный тренер и директор

Новым главным тренером ЖФК "Крылья Советов" стал российский футболист и тренер Дмитрий Воецкий, сообщает пресс-служба клуба.
Дмитрий Юрьевич — уроженец Самарской области, родился в Сызрани. С 2009 по 2019 гг. был главным тренером "Сызрань-2003" и приводил команду к бронзовым медалям. В 2017 г. получил лицензию УЕФА PRO.
Воецкий работал в "Чайке, "Соколе", "Шиннике" и "СКА-Хабаровск".
В тренерский штаб нового главного тренера войдут Арнольд Слабодич, Павел Микрюков, Анатолий Винокуров и Денис Ахмеджанов.
Кроме того, в клубе сменился директор. Этот пост занял заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Сергей Марушко.
Сергей Васильевич выступал за команду с 1986 по 1994 годы. По завершении карьеры игрока стал футбольным арбитром, также работал спортивным директором ПФК "Крылья Советов" в 2010-11 годах.
До недавнего времени Сергей Васильевич возглавлял академию "Крыльев Советов".
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!